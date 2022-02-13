Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине

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Российские фигуристки выйдут на лёд в последней разминке в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

13 февраля состоялась жеребьёвка порядка выхода на лёд в короткой программе.

Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова выйдет под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м.

При этом участие Валиевой до сих пор находится под вопросом из-за ситуации с положительным декабрьским допинг-тестом. Решение об участии 15-летней спортсменки будет оглашено 14 февраля Спортивным арбитражным судом (CAS).

Короткую программу девушки представят 15 февраля.

Ранее известный тренер Рафаэль Арутюнян не исключил взаимосвязи между допинговым скандалом с Валиевой и решением совета Международного союза конькобежцев (ISU) вынести на конгресс вопрос о повышении возрастного ценза.