Арутюнян: не стоит делать Валиеву виновницей всех бед в фигурном катании

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Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян не исключил взаимосвязи между допинговым скандалом с 15-летней россиянкой Камилой Валиевой и решением совета Международного союза конькобежцев (ISU) вынести на конгресс вопрос о повышении возрастного ценза.

«Сегодня юридически выступающий на взрослых турнирах 15-летний фигурист не несёт никакой ответственности даже при нарушении существующих правил. Непонятно, почему переходный возраст определён именно в 15 лет, а не, к примеру, в 15 лет и три месяца. Должна быть какая-то логика. Неужели она заключается в том, чтобы допускать на соревнования неподвластных юрисдикции ISU спортсменов? Убеждён, что как раз здесь должна быть какая-то логика. Почему американцы очень корректно высказываются о ситуации с Валиевой? В этом плане у нас грамотное руководство федерации. Ещё до отъезда в Пекин фигуристам было сказано: «Всё, на что мы не можем повлиять, должно быть отброшено в сторону. Мы концентрируемся только на своих выступлениях. Их и комментируем». Подобный подход и мне нравится. Скандалы и интриги — это не по нашему ведомству. Я всегда на стороне спортсменов, а когда речь идет о 15-летней девчонке, то не стоит делать её виновницей всех проблем в фигурном катании», — цитирует слова Арутюняна «РИА Новости».

Положительная проба была сдана 15-летней фигуристкой 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, однако её результат стал известен только 8 февраля после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в составе которой была и сама Валиева.

Ранее американский фигурист Вейр высказался о допинг-пробе Валиевой.