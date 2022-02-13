Американский фигурист Вейр — о допинг-пробе Валиевой: это разрушительно для моего спорта

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2008, американский фигурист Джонни Вейр высказался об инциденте с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

«Не торопился с комментарием в отношении россиянки Камилы Валиевой, поскольку ждал более официальных подробностей. К тому же она несовершеннолетняя. Могу лишь выступить за чистые Олимпийские игры, в которых все спортсмены должны соответствовать высочайшим стандартам справедливости. Это разрушительно для моего вида спорта», — написал Вейр в своём Twitter.

Положительная проба была сдана 15-летней фигуристкой 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, однако её результат стал известен только 8 февраля после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в составе которой была и сама Валиева.

Ранее журналистка The Washington Post написала материал в поддержку Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить