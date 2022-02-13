Американский фигурист Вейр — о допинг-пробе Валиевой: это разрушительно для моего спорта

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2008, американский фигурист Джонни Вейр высказался об инциденте с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

«Не торопился с комментарием в отношении россиянки Камилы Валиевой, поскольку ждал более официальных подробностей. К тому же она несовершеннолетняя. Могу лишь выступить за чистые Олимпийские игры, в которых все спортсмены должны соответствовать высочайшим стандартам справедливости. Это разрушительно для моего вида спорта», — написал Вейр в своём Twitter.

Положительная проба была сдана 15-летней фигуристкой 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, однако её результат стал известен только 8 февраля после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в составе которой была и сама Валиева.

Ранее журналистка The Washington Post написала материал в поддержку Валиевой.