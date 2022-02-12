Журналистка The Washington Post написала материал в поддержку Валиевой

|

Журналистка американского издания The Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.

В своём материале Дженкинс отметила, что действующая антидопинговая система Всемирного антидопингового агентства (WADA) является неэффективной, а сама ситуация политизирована.

Журналистка также считает, что WADA и МОК действуют в данной ситуации по принципу «если сомневаешься, наказывай».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее юрист Артём Пацев заявил, что не стоит беспокоиться из-за американского судьи на заседании по делу Валиевой.