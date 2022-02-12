Юрист Пацев: не стоит беспокоиться из-за американского судьи на заседании по делу Валиевой

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Спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением о составе судей на предстоящем заседании в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Не надо беспокоиться по поводу американца. Джеффри Бенц — очень опытный судья, пожалуй, самый опытный из трёх. Да, он был в коллегии, которая не дала 68 российским атлетам участвовать в Олимпийских Играх 2016 года, только был назначен на дело Олимпийским комитетом России. И, наверное, ОКР из 400 других выбрал именно Бенца не потому что он предвзятый и американец», — сказал Пацев RT.

Юрист уверен, что Бенц будет максимально справедлив, так как, помимо CAS, он работает во множестве других коммерческих учреждений.

«И если в любом из этих коммерческих арбитражей поползёт слух, что в каком-то деле он принял решение необъективно, так как является американцем, его никогда никуда больше не позовут. Можно завершать карьеру. Так что здесь не нужно ничего опасаться. Про словенку не могу ничего сказать, а итальянец, действительно, независимый судья, но больше специализирующийся на футбольных спорах. У него было не так много допинговых дел. Бенц намного опытнее в данном вопросе», — добавил Пацев.

Ранее сообщалось, что отстранивший россиян от ОИ-2016 судья из США будет в числе тех, кто решит судьбу Валиевой.