Отстранивший россиян от ОИ-2016 судья из США будет в числе тех, кто решит судьбу Валиевой

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Американский судья Джеффри Бенц, который рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой, был одним из трёх арбитров, отстранивших российских легкоатлетов от летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Список судей на заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой, которое состоится 13 февраля, опубликовано на сайте суда. Помимо Бенца, решать судьбу российской спортсменки будут итальянец Фабио Иудика и Весна Бергант Ракочевич из Словении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выразила поддержку Валиевой.