Загитова поддержала Валиеву после скандальной истории на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выразила поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Играх в Пекине.

«Камила, ты держись. Ты потрясающая девочка. Как сказала Татьяна Анатольевна, мы не верим», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу состоится 13 февраля, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что январская допинг-проба Валиевой была проверена быстрее декабрьской.