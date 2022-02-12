ТАСС: январская допинг-проба Валиевой была проверена быстрее декабрьской

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Сданные в середине января в Таллине во время чемпионата Европы допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой были проанализированы быстрее тех, которые были сданы в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, проверку тестов на допинг Валиевой осуществляла одна и та же лаборатория в Стокгольме.

«Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца. Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля», — заявил собеседник агентства.

До этого же сообщалось, что причиной задержки проверки декабрьской допинг-пробы Валиевой стали случаи заболевания коронавирусом среди персонала этого медучреждения.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что CAS озвучит решение по делу Валиевой днём 14 февраля.