ТАСС: январская допинг-проба Валиевой была проверена быстрее декабрьской

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, проверку тестов на допинг Валиевой осуществляла одна и та же лаборатория в Стокгольме.
«Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца. Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля», — заявил собеседник агентства.
До этого же сообщалось, что причиной задержки проверки декабрьской допинг-пробы Валиевой стали случаи заболевания коронавирусом среди персонала этого медучреждения.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что CAS озвучит решение по делу Валиевой днём 14 февраля.