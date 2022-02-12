CAS озвучит решение по делу Валиевой днём 14 февраля

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Стало известно, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) озвучит решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Заседание состоится 13 февраля в 20:30 по пекинскому времени (15:30 мск). Своё решение суд намерен озвучить днём 14 февраля, сообщает пресс-служба CAS.

Уточняется, что перенос заседания CAS связан с тем, что накануне документы поступили лишь от двух из трёх заинтересованных сторон. Документы от Международного союза конькобежцев (ISU) поступили в суд утром в 12 февраля.

Арбитрами по делу Валиевой назначены итальянец Фабио Людика, американец Джефри Бенц и Весна Бергант Ракочевич из Словении.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что вне зависимости от решения CAS дело Валиевой не будет закрыто.