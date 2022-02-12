ФФККР: вне зависимости от решения CAS дело Валиевой не будет закрыто

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую подозревают в употреблении запрещённых препаратов.

«Решение о допуске спортсменки должно быть принято выездной панелью CAS сегодня. Даже в случае допуска это дело не будет закрыто», — цитирует ТАСС пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее Этери Тутберидзе, тренер Валиевой, призналась, что не очень понимает, как её подопечная с сомнительным тестом на допинг, который был сдан 25 декабря, могла быть в принципе допущена на Олимпиаду.