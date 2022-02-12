Тутберидзе не понимает, как Валиева с сомнительным декабрьским тестом могла быть допущена на ОИ

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Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, призналась, что не очень понимает, как её подопечная с сомнительным тестом на допинг, который был сдан 25 декабря, могла быть в принципе допущена на Олимпиаду.

«Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Она отметила, что ситуация похожа на подставу.

По её словам, в команде ожидают решения по Валиевой и боятся делать любые высказывания на этот счёт.

«Но очень надеемся, что справедливость восторжествует», — добавила специалист.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Валиевой.