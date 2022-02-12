Тутберидзе не понимает, как Валиева с сомнительным декабрьским тестом могла быть допущена на ОИ

«Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Она отметила, что ситуация похожа на подставу.
По её словам, в команде ожидают решения по Валиевой и боятся делать любые высказывания на этот счёт.
«Но очень надеемся, что справедливость восторжествует», — добавила специалист.
CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ранее Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Валиевой.