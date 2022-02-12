Тутберидзе: Валиева невинна и чиста

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Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, прокомментировала ситуацию с российской фигуристкой, которую подозревают в употреблении допинга.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», — заявила в эфире Первого канала Тутберидзе.

Она подчеркнула, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не бросит спортсменку и продолжит её защищать.

Тутберидзе предположила, что инцидент с Валиевой — роковое стечение обстоятельств или очень «грамотно спланированный план».

Она уверена, что невиновность Валиевой будет доказана.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее в ФФККР назвали ситуацию с Валиевой дикой, отметив, что она вызывает много вопросов.