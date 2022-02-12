В ФФККР назвали дикой ситуацию с Валиевой, она вызывает много вопросов

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал историю с положительным результатом допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.

«Ещё раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов», — цитирует Горшкова пресс-служба ФФККР.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить, что происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что в WADA отказались назвать причину долгого изучения пробы Валиевой.