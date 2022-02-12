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В WADA отказались назвать причину долгого изучения пробы Валиевой

12.02.2022, 08:24 |

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали причины долгого исследования допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», — цитирует представителя пресс-службы WADA РИА Новости.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее в МОК сообщили, что CAS примет решение по делу Валиевой до 15 февраля.

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