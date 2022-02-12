МОК: CAS примет решение по делу Валиевой до 15 февраля

«Решение по этому делу будет вынесено до 15-го числа включительно», — цитирует Адамса ТАСС.
В МОК подчеркнули, что обратились в CAS для того, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию с Валиевой.
CAS 11 февраля принял апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.
Личные соревнования по фигурному катанию среди женщин начнутся 15 февраля.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее в МОК призвали всех охладить пыл в ситуации с фигуристкой Валиевой.