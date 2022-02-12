В МОК призвали всех охладить пыл в ситуации с фигуристкой Валиевой

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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс призвал относиться спокойнее к освещению темы о положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Речь идет о 15-летней спортсменке, но места угрозам ни при каких обстоятельствах нет, очень просим оставаться уважительными друг к другу. Я думаю, всем надо принять таблетку для хладнокровия», — цитирует РИА Новости Адамса.

Адамс подчеркнул, что насилие неприемлемо. Он призвал всех сохранять спокойствие и вести себя цивилизовано.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Журналист британского Daily Mail Риат Аль-Самаррай после вопроса Валиевой про допинг начал получать угрозы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что МОК будет способствовать расследованию действий окружения Валиевой.