Журова: антидопинговые агентства других стран просто так не оставят ситуацию с Валиевой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление Олимпийского комитета США, в котором выразили разочарование решением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я боюсь, что точку в этой ситуации ещё ставить рано. Думаю, антидопинговые агентства других стран просто так это не оставят. Наверняка в скором времени появятся разные призывы, петиции и тому подобное. Хотя даже американская пресса признавала, что нарушены все процедурные вопросы. А ведь американцы очень щепетильно относятся именно к порядку и считают, если он нарушен, значит, спортсмен не виноват», — сказала Журова RT.

Она также отметила, что раньше раньше при подобных задержках в процедуре такое дело бы не вышло ни на какое рассмотрение.

«Тогда можно было полностью избежать наказания из-за нарушения процедуры. Многие спортсмены этим манипулировали, использовали в своих целях. Позже WADA пересмотрело подход к этим придиркам по процедурным вопросам, максимально себя обезопасив», — добавила Журова.

Ранее Журова назвала решение CAS по делу Валиевой абсолютно понятным.