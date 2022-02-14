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Журова считает решение CAS по делу Валиевой абсолютно понятным

14.02.2022, 10:33 |

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

Журова считает решение CAS по делу Валиевой абсолютно понятным
  • ©Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Такое решение и должно было быть, когда суд на самом деле справедлив и неподкупен. На практике, когда в пробах находят такие микродозы, обычно спортсмена отстраняют только на время разбирательства и затем допускают до соревнований. И мы зачастую даже не знаем о том, что эти разбирательства в каком-либо виде проходят, потому что прессе не раскрывают подробностей. И чаще всего спортсменов оправдывают в таких ситуациях. Так что это абсолютно понятное решение CAS. Жаль только, что всё это прошло в такой накалённой обстановке», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой.

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