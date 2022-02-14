РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой

«Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления», — говорится в сообщении на сайте ITA.
Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.
Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.
Ранее олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова назвала радостным известием решение CAS по делу Валиевой.