РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой

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Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления», — говорится в сообщении на сайте ITA.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова назвала радостным известием решение CAS по делу Валиевой.