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РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой

14.02.2022, 10:26 |

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

РУСАДА продолжит разбирательство по делу фигуристки Валиевой
  • ©Matthew Stockman/Getty Images
  • Gettyimages.ru

«Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления», — говорится в сообщении на сайте ITA.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. 

Ранее олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова  назвала радостным известием решение CAS по делу Валиевой.

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