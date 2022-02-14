Бестемьянова назвала радостным известием решение CAS по делу Валиевой

|

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Это очень радостное известие. В восторге, что справедливость восторжествовала. И я бы хотела заострить внимание вот на чём: решался вопрос не о том, может ли выступать российская спортсменка, а о том, чтобы девушка, которую обожает весь мир, могла показать своё мастерство. И я думаю, все это прекрасно понимали. Камила не просто прекрасная фигуристка — она чудо. И зарубить чудо на корню — недопустимо. Счастлива, что Валиева будет выступать», — сказала Бестемьянова RT.

Она надеется, что 15-летней спортсменке удастся совладать с эмоциями во время выступления после такой ситуации.

«Очень надеюсь, что тренеры помогут ей и она сделает максимум того, что умеет. Ей не надо показывать большего, достаточно просто сделать своё. А мы все будем ей помогать, со всех сторон, со всего нашего большого земного шара. Помощь будет ей слаться в виде энергии», — добавила Бестемьянова.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков заявил после допуска Валиевой, что здравый смысл восторжествовал.