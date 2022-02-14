Глава ФФККР Горшков заявил после допуска Валиевой, что здравый смысл восторжествовал

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Единственное, что тут можно сказать, — здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы ещё пока не знаем. Главное, что она допущена», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, а апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее в Олимпийском комитете США выразили разочарование из-за решения по делу Валиевой.