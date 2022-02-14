В Олимпийском комитете США разочарованы решением по Валиевой

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В Олимпийском и паралимпийском комитете США (USOPC) с разочарованием отнеслись к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию на Играх-2022 в Пекине.

«Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта», — цитирует президента USOPC Сару Хиршланд пресс-служба организации.

В USOPC подчеркнули, что спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. Однако решение CAS лишает их такой возможности. Хиршланд считает, что российские атлеты проложают систематически употреблять запрещённые препараты.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS. А 14 февраля было оглашено решение, согласно которому Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин поделился эмоциями после решения CAS допустить Валиеву до участия в Играх в Пекине.