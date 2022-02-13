CAS завершил слушания по делу Валиевой

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Завершилось онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Процесс продолжался около семи часов, а итоговый вердикт будет вынесен 14 февраля.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

Ранее Тутберидзе заявила, что никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные и не даст пластики.