Тутберидзе: никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные и не даст пластики

|

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-пробы своей подопечной Камилы Валиевой.

«Никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные. Не даст пластики. Для меня — она несёт красоту в нашу жизнь. В её исполнении это не спорт, а искусство», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Она также добавила, что надеется на грамотное расследование дела Валиевой и вынесение справедливого вердикта.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Тутберидзе высказалась о возможном лишении сборной России золотой медали в командном турнире из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.