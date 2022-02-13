Тутберидзе: никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные и не даст пластики

«Никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные. Не даст пластики. Для меня — она несёт красоту в нашу жизнь. В её исполнении это не спорт, а искусство», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Она также добавила, что надеется на грамотное расследование дела Валиевой и вынесение справедливого вердикта.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Тутберидзе высказалась о возможном лишении сборной России золотой медали в командном турнире из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.