Тутберидзе: если бы каталась не Валиева, а другая фигуристка, Россия всё равно выиграла бы золото

«Для меня командная медаль — медаль страны. Это наша страна. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. И если бы каталась не Камила, а другая наша спортсменка, результат был бы тот же», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Он также добавила, что ей обидно, потому что история всплыла на Олимпиаде в Пекине. По мнению тренера, это произошло, чтобы ситуация получила больше резонанса.
Напомним, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. В связи с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой церемония награждения победителей и призёров откладывается.
Ранее сообщалось, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже почти пять часов.