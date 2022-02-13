Тутберидзе: если бы каталась не Валиева, а другая фигуристка, Россия всё равно выиграла бы золото

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении сборной России золотой медали в командном турнире из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

«Для меня командная медаль — медаль страны. Это наша страна. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. И если бы каталась не Камила, а другая наша спортсменка, результат был бы тот же», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Он также добавила, что ей обидно, потому что история всплыла на Олимпиаде в Пекине. По мнению тренера, это произошло, чтобы ситуация получила больше резонанса.

Напомним, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. В связи с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой церемония награждения победителей и призёров откладывается.

Ранее сообщалось, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже почти пять часов.