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Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже почти пять часов

13.02.2022, 20:56 |

Онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой длится уже более четырёх часов.

Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже почти пять часов
  • Gettyimages.ru

Заседание выездной панели CAS может затянуться на всю ночь, сообщает Василия Кононова в Telegram-канале.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

Тренер спортсменки Этери Тутбриедзе заявила, что её подопечная невинна и чиста.

Ранее биатлонист Самуэльссон высказался о положительной допинг-пробе Валиевой.

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