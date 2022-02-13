Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже почти пять часов

Заседание выездной панели CAS может затянуться на всю ночь, сообщает Василия Кононова в Telegram-канале.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.
Тренер спортсменки Этери Тутбриедзе заявила, что её подопечная невинна и чиста.
Ранее биатлонист Самуэльссон высказался о положительной допинг-пробе Валиевой.