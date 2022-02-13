Биатлонист Самуэльссон высказался о положительной допинг-пробе Валиевой

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Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на положительную допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Думаю, это большое несчастье. Особенно плохо, что вы получили положительный результат в 15-летнем возрасте, это свидетельствует о том, что система не работает. Мне очень жаль. Я уже привык к этому», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Напомним, шведский биатлонист является главным критиком сборной России из-за допинговых скандалов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что к положительной допинг-пробе на триметазидин может привести легальный препарат от мигрени.