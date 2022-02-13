К положительной допинг-пробе на триметазидин может привести легальный препарат от мигрени

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Легальный препарат ломеризин может приводить к образованию в организме метаболитов триметазидина, в употреблении которого подозревается российская фигуристка Камила Валиева.

Согласно документам Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые есть в распоряжении RT, следы триметазидина могут быть обнаружены в организме спортсмена в том случае, если он употреблял средство от мигрени ломеризин. Оно относится к разрешённым к приёму препаратам.

В том случае, если допинг-проба спортсмена дала положительный результат на триметазидин, обнаружившая его лаборатория должна убедиться, что в организме также есть следы присутствия ломеризина.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Валиева даст показания в CAS по видеосвязи.