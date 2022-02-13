AP: Валиева даст показания в CAS по видеосвязи

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Стало известно, как российская фигуристка Камила Валиева, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов, даст показания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Трое судей CAS выслушают аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля. Валиева даст показания по видеосвязи, сообщает AP.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу запланировано на 15:30 мск 13 февраля, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал Валиеву и штаб Этери Тутберидзе.