Плющенко поддержал Валиеву и штаб Тутберидзе 

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания! Её талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всём мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперёд и поднимает его на совершенно новый уровень! Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте!» — написал Плющенко в Instagram.

Он верит, что Игры в Пекине принесут 15-летней спортсменке радость побед и позволят её мечтам сбыться. По его мнению, Камиле уже удалось тронуть своим катанием всех поклонников этого вида спорта, и ему бы хотелось продолжать восхищаться выступлениями Валиевой.

«Хочу послать Камиле и её тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — заключил Плющенко.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что WADA проверит всё взрослое окружение фигуристки Валиевой.