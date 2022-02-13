СМИ: WADA проверит всё взрослое окружение фигуристки Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить всё взрослое окружение российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщает Reuters, WADA проведёт расследование по делу Валиевой и откроет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю спортсменку.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что Валиева, Трусова и Щербакова провели вторую тренировку за день на ОИ-2022.