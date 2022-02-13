Валиева, Трусова и Щербакова провели вторую тренировку за день на ОИ-2022

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Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова провели вторую тренировку за день на Олимпиаде в Пекине.

Валиева с ошибками исполнила произвольную программу — она чисто сделала четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель, однако ошиблась на другом четверном тулупе и на тройном тулупе.

Трусова чисто выполнила пять четверных прыжков на тренировке, а Щербакова без ошибок откатала короткую программу.

Участие Валиевой в соревнованиях до сих пор находится под вопросом из-за ситуации с положительным декабрьским допинг-тестом. Решение об участии 15-летней спортсменки будет оглашено 14 февраля Спортивным арбитражным судом (CAS).

Короткую программу девушки представят 15 февраля.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе ответил на вопрос о допинге у Валиевой.