Валиева, Трусова и Щербакова провели вторую тренировку за день на ОИ-2022

Валиева с ошибками исполнила произвольную программу — она чисто сделала четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель, однако ошиблась на другом четверном тулупе и на тройном тулупе.
Трусова чисто выполнила пять четверных прыжков на тренировке, а Щербакова без ошибок откатала короткую программу.
Участие Валиевой в соревнованиях до сих пор находится под вопросом из-за ситуации с положительным декабрьским допинг-тестом. Решение об участии 15-летней спортсменки будет оглашено 14 февраля Спортивным арбитражным судом (CAS).
Короткую программу девушки представят 15 февраля.
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе ответил на вопрос о допинге у Валиевой.