Хореограф группы Тутберидзе ответил на вопрос о допинге у Валиевой

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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, ответил на вопрос о допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Один из подписчиков спросил у Железнякова в Instagram, как тест Валиевой мог дать положительный результат.

«Я не бог, без понятия, вариантов куча, но в одном уверен: Ками в жизни ни к чему запрещённому не притрагивается, с её талантом это не нужно», — ответил Железняков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее исполнительный директор МОК Кристоф Дюби заявил, что в деле Валиевой необходим взвешенный индивидуальный подход.