МОК: в деле Валиевой необходим взвешенный индивидуальный подход

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Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Позитивный настрой необходим на всей Олимпиаде, но на любых Играх бывают проблемные вопросы. Мы должны внимательно и грамотно подходить к каждому случаю, особенно когда мы говорим о 15-летней девочке. Необходим индивидуальный подход, причём очень взвешенный», — приводит слова Дюби «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее в МОК выразили готовность предоставить психологическую помощь Валиевой.