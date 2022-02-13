В МОК готовы предоставить психологическую помощь Валиевой

«Нужна ли психологическая помощь Валиевой? Да, мы так считаем. Мы готовы к этому. Также есть и другие меры, которые мы готовы задействовать. Главное, чтобы помощь также была оказана членами команды», — приводит слова Адамса «Матч ТВ».
Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.
Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что Валиева чисто откатала короткую программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине.