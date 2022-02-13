В МОК готовы предоставить психологическую помощь Валиевой

|

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что организация готова предоставить психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Нужна ли психологическая помощь Валиевой? Да, мы так считаем. Мы готовы к этому. Также есть и другие меры, которые мы готовы задействовать. Главное, чтобы помощь также была оказана членами команды», — приводит слова Адамса «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что Валиева чисто откатала короткую программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине.