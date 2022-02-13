Валиева чисто откатала короткую программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку на зимней Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает «Матч ТВ», 15-летняя спортсменка в ходе занятия исполнила короткую программу с тройным акселем и двумя каскадами.

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова исполнила произвольную программу, прыгнув одинарные лутц и флип, а также коснувшись льда рукой после тройного флипа.

Александра Трусова во время прогона короткой программы упала на тройном акселе, а также сделала чисто остальные элементы.

Участие Валиевой в соревнованиях до сих пор находится под вопросом из-за ситуации с положительным декабрьским допинг-тестом. Решение об участии 15-летней спортсменки будет оглашено 14 февраля Спортивным арбитражным судом (CAS).

Короткую программу девушки представят 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине.