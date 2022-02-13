Валиева чисто откатала короткую программу на тренировке на Олимпиаде в Пекине

Как сообщает «Матч ТВ», 15-летняя спортсменка в ходе занятия исполнила короткую программу с тройным акселем и двумя каскадами.
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова исполнила произвольную программу, прыгнув одинарные лутц и флип, а также коснувшись льда рукой после тройного флипа.
Александра Трусова во время прогона короткой программы упала на тройном акселе, а также сделала чисто остальные элементы.
Участие Валиевой в соревнованиях до сих пор находится под вопросом из-за ситуации с положительным декабрьским допинг-тестом. Решение об участии 15-летней спортсменки будет оглашено 14 февраля Спортивным арбитражным судом (CAS).
Короткую программу девушки представят 15 февраля.
Ранее сообщалось, что Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине.