Защищённое лицо, но запятнанная репутация: почему решения CAS и МОК не сулят ничего хорошего ни Валиевой, ни России

| Елена Вайцеховская

Репутация фигуристки Камилы Валиевой пострадает вне зависимости от исхода соревнования одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Россиянка ни при каких условиях не сможет принять участие в церемонии награждения с двумя другими призёрками и тем более отпраздновать успех, если станет двукратной олимпийской чемпионкой. Более того, она не только рискует лишиться всех наград и титулов, если CAS после Игр удовлетворит апелляции МОК и WADA, но и подвергнуться дисквалификации, а российские спортсмены вновь впадут в немилость.

После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал релиз, посвящённый решению допустить Камилу Валиеву к олимпийскому турниру, и схлынули первые радостные эмоции по этому поводу, хочется задать вопрос: а что мы, собственно, выиграли?

Ответ будет неутешительным: почти ничего. Камила действительно не лишилась шанса на личную олимпийскую победу — возможно, единственного в её жизни. Но даже в том случае, если она одержит её, открытым останется самый важный вопрос: признают ли этот результат легитимным после завершения допингового разбирательства.

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Если выражаться не протокольным языком, а более понятными формулировками, юристы CAS, приняв решение о допуске спортсменки к Играм, просто обезопасили себя от возможных последствий. Понятие «непоправимый ущерб» в этом контексте трактуется просто — это ситуация, когда отстранённый спортсмен может быть полностью оправдан, но шанс одержать главную победу в своей жизни он уже упустил не по своей вине. С точки зрения последующих исков куда безопаснее снять все ограничения, дать атлету зелёный свет, а потом уже дожидаться, как именно будет решена дальнейшая судьба героя.

Не исключено, что свою роль мог сыграть чисто коммерческий фактор: женское одиночное катание в Пекине — одно из наиболее привлекательных мероприятий для телевидения. Без участия Валиевой турнир потерял бы львиную долю своей привлекательности — особенно сейчас, когда околоспортивный мир продолжает что есть сил бурлить по поводу случившегося. Ну и кто, посудите сами, мог бы взять на себя ответственность лишить Игры одной из главных звёзд и вынуть деньги из чужого медиакармана?

Можно утверждать почти со 100%-ной уверенностью, что возраст допуска юных спортсменок на взрослый уровень теперь уже наверняка будет повышен: слишком одиозно выглядят сейчас все спекуляции на тему «защищённого лица». Известный и очень уважаемый в спортивных кругах американский журналист Филип Херш, который всегда с большой симпатией относился к российским одиночницам, досконально знает фигурное катание и лучше других понимает ценность Валиевой в мировой системе координат, оставил у себя в Twitter по итогам вердикта CAS простой и понятный пост:

«Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому человеку — в случае допинга и всего остального. На таком уровне конкуренции идея «защищённого лица» смехотворна. Это побуждает людей использовать защиту как способ обойти правила».

Возразить здесь по большому счёту нечего. Статус «защищённого лица» совершенно не спас Камилу после того, как её имя прозвучало в одном контексте со словом «допинг». И если разбирательство завершится обвинительным вердиктом, больше всех пострадает тоже она, будучи абсолютно невиновной.

Вся эта история — это ещё и колоссальный имиджевый удар. По всему российскому спорту в целом и фигурному катанию в частности. И прежде всего — по тренерскому и медицинскому штабу Этери Тутберидзе. Мы можем сколько угодно твердить о том, что запрещённый препарат, найденный в пробе Валиевой, ровным счётом ни на что не влияет, не даёт фигуристу преимущества и вообще был обнаружен в микроскопической дозе, но мир, в котором выносятся юридические решения, уже много лет живёт по совершенно другим правилам.

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В своё время шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова была отстранена от спорта на четыре года за таблетку бромантана, у которой вроде бы был даже просрочен срок годности. Но проба дала положительный результат на запрещённый препарат — значит, закон был нарушен. Точка. При желании можно вспомнить с десяток столь же неочевидных случаев.

Кстати, то, что делает Валиеву «защищённым лицом», ложится дополнительным отягчающим обстоятельством на всё взрослое окружение фигуристки. Прежде всего — на тренеров и врачей. Случись подобный инцидент в той же Америке, не исключаю, что тренерский штаб был бы вообще отстранён от профессиональной деятельности на время разбирательств, независимо от того, что именно имело место — злой умысел, или банальная халатность.

Разбирательство будет длиться не один месяц, и можно с уверенностью говорить о том, что весь этот срок мир будет упражняться во всевозможных язвительных комментариях по поводу российского спорта и «девочек Тутберидзе». Тем более что впереди у фигуристов чемпионат мира, который в конце марта пройдёт во Франции, и там история может полыхнуть с новой силой. Спустить её на тормозах уже просто не получится: слишком много составляющих увязано в один клубок.

Обиднее всего понимать, что ничего уже нельзя изменить. Красивейшая и очень достойная победа России в командном турнире поставлена под сомнение, медали за это выступление уже точно не будут вручены до конца Олимпийских игр — этой теме был посвящён специальный пресс-релиз МОК, в котором было прописано и то, что, если Валиева станет призёркой женского турнира, награждение не будет проведено по той же самой причине.

Этим решением МОК очень прозрачно дал понять, что не согласен с решением CAS допустить спортсменку к Играм, а лишь мирится с ним. И автоматически сместил вектор вины: получается, что именно Камила теперь виновата в том, что свои олимпийские медали, как и возможность сфотографироваться с ними на пьедестале под прицелом сотен камер в антураже олимпийского стадиона, теперь не получат американская и японская сборные, не получат, возможно, та же Каори Сакамото или Вакаба Хигучи, если поднимутся на пьедестал в личном турнире, да и сам женский турнир в целом становится довольно специфичным мероприятием. Токсичным, как принято говорить сейчас. Вектор симпатий и сострадания после решения СAS и релиза МОК сместился даже у тех иностранцев, кто очень переживал за Камилу и искренне ей сочувствовал.

И можно только гадать, какой окажется реакция мировой спортивной общественности, если российские девочки займут в турнире одиночниц весь пьедестал.

Что касается Валиевой, ей не остаётся ничего иного, как кататься — так, как она умеет и как не способна больше ни одна фигуристка в мире. Это её шанс, и нужно использовать его по максимуму, что бы ни случилось после.

Ну а как ещё Камила может себя защитить?