Первые после небожителей: Синицина и Кацалапов вырвали у американцев серебро в танцах на льду на ОИ-2022

| Елена Вайцеховская

Четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли турнир танцоров на льду на Олимпийских играх в Пекине, немного не дотянув в произвольной программе до своего же мирового рекорда. Тем не менее, по общей сумме баллов французы всё же стали рекордсменами — 226,98. Действующие обладатели высшего мирового титула Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные награды, оставив позади себя чемпионов США Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.

Танцы, ещё не начавшись, исчерпывающе давали ответ на вопрос, кто именно является в этом виде программы законодателем мировой моды. 10-12 лет назад эту нишу плотно занимали два русскоговорящих специалиста, работающих в США — Марина Зуева и Игорь Шпильбанд. После того как тренерский дуэт распался, на первый план вышла танцевальная школа Монреаля, созданная и возглавляемая двукратными вице-чемпионами мира Мари-Франс Дюбрей и Патрисом Лозоном и их постоянным партнёром, французским хореографом Романом Агенауэром: десять танцевальных дуэтов из двадцати представляли в понедельник в финале именно этот танцевальный клуб, тренеры же едва успевали переодевать куртки с символикой нужной страны. Ещё одна монреальская (а по паспорту — японская) пара в финал не прошла.

Интересно, что в своё время Мари-Франс и её партнёр оказались в числе тех, кто пострадал от введения новых правил наиболее сильно. В 2006-м на Олимпийских играх в Турине канадцы претендовали на то, чтобы завоевать медаль, шли четвёртыми после обязательного танца, но очень жёстко упали в оригинальном, непроизвольно расцепив руки при исполнении вращательной поддержки. И были вынуждены отказаться от дальнейших выступлений. 2007 год стал последним в спортивной карьере Дюбрей и Лозона, и почти сразу они начали тренировать.

Казалось бы, что может быть проще? Противопоставь штучный товар конвейеру — и успех не заставит себя ждать. Но в реальности получается совсем иначе. Именно в Монреаль стремятся все сильнейшие пары, и наверное не случайно олимпийские чемпионы Ванкувера Тесса Вертью и Скотт Моир, вернувшись в соревновательную обойму перед Играми в Пхёнчхане, тоже предпочли Дюбрей, Лозона и Агенауэра. Выдающихся танцоров не смутил тогда даже тот факт, что тренеры ведут на олимпийское золото совсем другой дуэт — Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Что было дальше, известно: канадцы завершили карьеру в статусе двукратных олимпийских чемпионов в личном разряде, получили третье золото за выступление в командном турнире, а французы остались в спорте ещё на четыре года, чтобы всё-таки заполучить в Пекине один раз уже ускользнувшую олимпийскую победу. Единственными, кто мог им в этом помешать, были чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Правда, для этого четырёхкратные чемпионы мира должны были ошибиться.

К сожалению, на Никиту с Викой их постановки работали в гораздо меньшей степени, чем это было у основных соперников — французов и американцев. Танцы ведущего российского дуэта оказались в этом сезоне слишком рядовыми для Игр. Это можно было компенсировать только безупречным исполнением, таким, как у Синициной и Кацалапова получилось в ритм-танце. Там российский дуэт стал вторым, выдав прокат жизни, и эта самозабвенность стала определяющей в плане результата.

Танцы, пожалуй, остаются единственным видом программы, где принципиально важны идея и постановка. Во многом за счёт этого на Игры в Пекин пробились испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, опередившие на национальном отборе, а затем и на чемпионате Европы подопечных Александра Жулина — Сару Уртадо и Кирилла Халявина. Из этой же серии — успех Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Впервые появившись на взрослом чемпионате России, дуэт Игоря Шпильбанда сразу привлёк к себе внимание чисто американским стилем катания и очень выигрышной постановкой.

Другой вопрос, что паре совершенно не пошли на пользу одиозные баллы, полученные в прошедшем ноябре на «челленджере» в Варшаве и зафиксированные, как личный рекорд. Не знаю уж, чем руководствовались судьи, но российским дебютантам они оказали медвежью услугу: если бы Дэвис и Смолкин набрали подобную сумму, выступая в Пекине, они заняли бы восьмое место. А так при очень хорошем для своего уровня прокате остались 14-ми, не добрав до того ноябрьского результата порядка 20 баллов.

Первыми в понедельник пробрали публику до мурашек по коже Александра Степанова и Иван Букин в «Ромео и Джульетте». Такая реакция всегда непроизвольна и скорее всего не обошла и судей. Но в тот момент, когда этого никто не ждал, случилась грубейшая ошибка — нога Саши слетела с ребра в «кораблике», словно конёк фигуристки попал в чужой след.

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В итоге одна из лучших программ сезона была оценена всего в 120,98 (почти на шесть баллов ниже, чем месяц назад на чемпионате Европы) и по итогу произвольного танца пара Ирины Жук и Александра Свинина вместо того, чтобы возглавить протокол, ушла на четвёртую позицию.

Поменять расстановку, которая сложилась у танцоров после первого выступления, могла лишь явная ошибка любой из трёх пар-лидеров. В этом отношении танцы — довольно специфичный вид катания: по первым оценкам как правило сразу становится понятно, чего ожидать в финале, если не случится каких-то непредвиденных эксцессов.

Собственно, как раз в ритм-танце Хаббел и Донохью проиграли своё вполне реальное серебро, отстав от Синициной и Кацалапова на 1,72. В командном турнире расклад между этими двумя дуэтами сложился противоположным образом, а это говорило о достаточно мощном настрое американцев на то, чтобы бороться за позицию «первые после небожителей». За тот же статус вгрызался в лёд и российский дуэт: сколько бы ни говорилось до соревнований, что Вика с Никитой способны претендовать в Пекине на золото, в реальности эта теория была разбита всё в том же первом выступлении.

По постановке произвольный танец чемпионов США получился очень сильным. Возможно — вообще лучшим на этих Играх. Хаббел и Донохью выиграли у россиян технической оценкой, имея равную базовую стоимость элементов. В баллах за компоненты они предсказуемо уступили чемпионам мира, и решающим в этом плане стал, похоже, результат двухдневной давности.

Установить очередной мировой рекорд, чтобы олимпийская победа стала максимально впечатляющей, Пападакис и Сизерон не смогли — потеряли уровень сложности в заключительном вращении. Но общая сумма оказалась рекордной — 226,98. Солидный отрыв от второго места говорил сам за себя. Даже если бы Синицина и Кацалапов повторили в этот день свой личный рекорд, установленный год назад на победном для себя мировом первенстве, это не помогло бы им побороться за золото. Но своё серебро они добыли абсолютно честно. И этому тоже стоит порадоваться.