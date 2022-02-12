Рекорд — ещё не золото: Пападакис и Сизерон выиграли 1,98 балла у Синициной и Кацалапова в ритм-танце на Играх в Пекине

| Елена Вайцеховская

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине. Виктория Синицина и Никита Кацалапов также переписали личное достижение и уступают французам менее двух баллов. Другая российская пара — Александра Степанова и Иван Букин — после короткой программы расположились на пятом месте вслед за двумя американскими дуэтами — Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Ещё два дня назад, до того как в фигурном катании грянула и начала раскручиваться истерия вокруг Камилы Валиевой, казалось, что тяжелее других в танцевальном турнире придётся Александре Степановой и Ивану Букину. Двукратные чемпионы России сначала приняли вынужденное решение не лететь вместе со сборной на заключительный этап подготовки в Красноярск, чтобы свести к минимуму риск заболевания COVID-19, но в Москве обстоятельства сложились так, что пара сначала не смогла отправиться в Пекин в запланированный день, а затем с большим трудом нашла возможность прилететь в олимпийскую столицу через Стамбул всего за один день до старта. А значит, выступать в личном турнире Александре и Ивану предстояло без акклиматизации.

В этом плане фигуристам повезло и не повезло одновременно. Ритм-танец в расписании поставили на вечер субботы, а вот произвольный — на 09:15 понедельника. То есть на то самое время по Москве, когда у спортсмена спит всё: тело, нервы, сознание. Но в ситуации, когда не только Валиева, но и вся российская команда круглосуточно пребывала в стрессовой атмосфере, акклиматизационные сложности как бы сами собой ушли на второй план.

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Первое из выступлений представлялось крайне важным как для первой, так и для второй российской пары. С дебютантами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным всё было гораздо проще: они откатались чистенько, с хорошим настроением, показали интересную постановку — словом, вполне добросовестно прошли «курс молодого бойца», хотя и недотянули до баллов чемпионата Европы.

А вот первый же выход на лёд сильнейших в личном турнире должен был прояснить массу вещей. Например, позволят ли Степановой и Букину каким-то образом принять участие в розыгрыше медалей или, как это было на последнем мировом первенстве, сразу отодвинут эту пару во второй эшелон? Нервно было и в отношении Синициной и Кацалапова: Вика с Никитой отдали много сил командному турниру и, увы, дважды проиграли в нём сначала одной, а потом и другой американской паре.

В начале сезона, пока элита не пересекалась между собой, считалось, что сильной стороной чемпионов мира является сам ритм-танец, но в Пекине постановки двух именитых американских пар выглядели ярче. Что до Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, их короткий танец был признан шедевром ещё осенью, когда французы впервые представили его публике в серии «Челленджер» в Эспоо.

А значит, всё должен был решить только прокат — его сложность и качество. Степанова и Букин, имеющие в этом сезоне личный рекорд 86,45 балла, были оценены более сурово — 84,09. Возможно, в исполнении чемпионов России судьям немножко не хватило раскованности, но здесь пару можно было понять: Олимпиада стала для них первой, Игры в Пхёнчхане дуэт пропустил, поскольку партнёру не дали допуск, к тому же по ходу Гран-при на этапах в Турине и Гренобле Александра и Иван получили за исполнение ритм-танца значительно более низкие баллы.

Поэтому первостепенной была задача не «зажечь», а не ошибиться. Если бы Степанова и Букин участвовали в командном турнире или хотя бы тренировались на глазах у арбитров с самого начала Игр, у них наверняка был бы шанс оказаться повыше: фигуристы невероятно спрогрессировали за последний месяц. Но шансов заранее увидеть это и оценить у олимпийской судейской бригады не оказалось. А менять сложившиеся привычные расстановки по ходу соревнований в танцах не слишком принято.

Пападакис и Сизерон завершали предпоследнюю разминку и не сказать, что оставили какие-либо вопросы в отношении себя: 90,83 балла стали новым мировым рекордом, дотянуться до которого все остальные могли только прыгнув выше головы среднестатистического баскетболиста, если бы тот заглянул на арену. Но это не исключало ожесточённой борьбы за вторую позицию.

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Синицина и Кацалапов катались первыми. На чемпионате Европы дуэт незначительно потерял в базовой сложности, выполнив на третий уровень паттерн и дорожку шагов. В Пекине уровни остались прежними, но общая сумма получилась на 0,96 выше — 88,85. Это реально заслуживало уважения: кататься как ни в чём не бывало сразу после того, как главные соперники до небес задирают планку, в фигурном катании умеет далеко не каждый.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс не смогли и так: партнёрша споткнулась во время исполнения дорожки, из-за чего оценка американцев оказалась на 4,71 ниже, чем у чемпионов мира и всего на 0,05 выше, чем у Степановой и Букина. Но как раз это выглядело не слишком справедливым. Российский дуэт катался быстрее, в более близких позициях, но судей это не убедило. Хотя возможно, они просто оказались не готовы к тому, что Чок и Бейтс сорвут шаги.

Хаббел и Донохью, замыкавшие турнир, превысили личный рекорд, но обойти Викторию и Никиту не смогли. И это хороший знак, равно как и всего 1,98 балла отставание последних от Пападакис и Сизерона. Борьба за золото ещё не закончилась, и всё может лишить любая помарка, как это случилось в 2020-м на чемпионате Европы в Граце, где французы проиграли в первый и последний раз за олимпийский цикл.