Золотая лихорадка: почему победа российских фигуристов в командном турнире радует лишь отчасти

| Елена Вайцеховская

Победа сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине оставила странное послевкусие. Мало того что соперники толком не стремились составить ей конкуренцию в заключительный день, так ещё и лидеры вынуждены были выкладываться и рисковать своим здоровьем и репутацией перед личными соревнованиями в отсутствие замен. Тем не менее положительные эмоции должны помочь Марку Кондратюку, Камиле Валиевой, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а также Виктории Синициной и Никите Кацалапову не останавливаться на достигнутом.

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов: эта шестёрка стала первой, кто поднялся в Пекине на фигурнокатательный пьедестал. И кто бы мог подумать, что столь ожидаемая и завоёванная досрочно командная золотая медаль даст журналистам такой простор для комментариев!

Российские чемпионы уже вовсю праздновали победу, на трибунах же не прекращались споры: правильно или нет поступили руководители федерации фигурного катания, отказавшись от возможности поменять в заключительный день турнира кого-то из фигуристов и тем самым дать возможность резервистам поучаствовать в командной победе?

Наиболее взвешенный комментарий дал по этому поводу опытнейший теннисный тренер и член МОК от России Шамиль Тарпищев. Он рассмеялся, предваряя разговор: мол, вы как раз обратились по адресу. И пояснил, что в первых числах марта за его авторством выходит книга, главной темой которой является психология большого спорта.

«В данном случае я, наверное, поступил бы так же, как руководители команды, то есть действовал бы в интересах спортсменов. Представляете, что такое менять человека, у которого всё в порядке, который готов выступать и рвётся в бой? Ну да, можно сказать, что мы уже не рисковали результатом и могли заявлять в состав любых участников. Но где гарантия, что не случился бы конфликт интересов и внутри команды не начался бы раздрай? Кроме того, я вообще не считаю правильным производить замены только ради того, чтобы кто-то получил лишнюю медаль», — добавил Тарпищев.

Почти все иностранные фигуристы в один голос говорили в микст-зоне, что командный турнир для них — фан. Некий прикол, позволяющий сбросить нервное напряжение, потренировать эмоции, сидя у борта на трибуне. Правильно или нет выходить на командный турнир, как на смертный бой? Наверное, каждый из спортсменов сам находит для себя ответ на этот вопрос. Но в Пекине было очевидно: никакая другая страна не готова бороться за командные медали чрезмерной кровью.

Почему — понятно: Россия в этом турнире была единственной из стран-участниц, перед спортсменами которой (да и перед тренерами тоже) не мог не маячить весь пакет прилагающихся к победе материальных благ, начиная с полноценной олимпийской премии. Для тех же американцев финансовый вопрос вообще не имел значения: спонсоры в этой стране очень чётко понимают разницу между личной победой и групповой. Иначе говоря, титулом «олимпийский чемпион в командном турнире» там ничьего внимания всерьёз не привлечь.

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Вспоминая об участии в олимпийском команднике, двукратная вице-чемпионка Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева заметила, что относилась к своему единственному выступлению в короткой программе прежде всего как к возможности попробовать олимпийский лёд и покататься на публике до начала личных выступлений. При этом она добавила, что по сравнению с командным турниром ощущала ответственность за собственный результат в несоизмеримо большей степени.

Понять спортсменку несложно: в Пхёнчхане Женю вели на личное золото — точно так же, как сейчас ведут Валиеву. Ей не было нужды прыгать выше головы, нарабатывая дополнительную судейскую благосклонность, поскольку на момент Игр Медведева и без того была самой компонентной фигуристкой в мире благодаря победам на двух чемпионатах мира подряд. Возможно, как раз поэтому командный турнир нисколько не выхолостил фаворита женских соревнований: Женя не сумела победить, но своё серебро добыла при очень вдохновенном и совершенно безошибочном прокате.

Сейчас российские фигуристы находятся в несколько иной реальности. На Играх в Сочи личные состязания открывали спортивные пары, и у них после командных выступлений имелось три дня отдыха. В Пхёнчхане этот перерыв составил лишь двое суток. В Пекине всё распланировано ещё жёстче: Марку Кондратюку, ставшему в воскресенье одним из главных героев командных соревнований, предстоит катать короткую программу уже во вторник с утра, и только там станет понятно, хватило ли времени фигуристу, чтобы восстановить порядком подрастраченные силы и эмоции.

В таком же положении Валиева — произвольный прокат дался дебютантке ценой сверхнапряжения, это видел весь мир.

Ещё один вопрос: успеют ли чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов оправиться от страшного падения с поддержки? Первый личный старт спортивных пар назначен лишь на 18 февраля, что не может в данной ситуации не радовать: по фотографиям, сделанным в момент падения, видно, как Галлямов держится за травмированную левую руку. К тому же он ударился головой об лёд, спасая от удара Настю.

Есть и другие темы для беспокойства, о которых не слишком говорят вслух, но которые намертво вбиты в подсознание каждого спортсмена и тренера: как избежать участи американца Винсента Чжоу, чей тест на коронавирус дал в понедельник положительный результат? Вкупе с несколькими «плюсами», зафиксированными в женском хоккее, становится понятно, что проблема набирает обороты. И у организаторов, судя по всему, нет ни малейшего понятия, как эту проблему решать.

Впрочем, сейчас на первый план в фигурном катании выходит уже другое — битва за личные награды. До первых по-настоящему драматичных событий Игр остались считаные часы.