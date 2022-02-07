Кацалапов: сегодня мне и Синициной каталось легко и вдохновенно

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями от их выступления в произвольной программе на Олимпиаде.

«Я попереживал по поводу ошибки буквально два-три часа после короткой программы. Понял, что надо остановить себя в этом, ни к чему хорошему это не приведёт», — сказал Кацалапов «Матч ТВ».

По его мнению, в произвольной программе же у их дуэта всё было замечательно.

«Сегодня ехалось легко и вдохновенно, мы с Викой буквально по щелчку в нужный момент «проснулись», почувствовали эту классную арену. Было только здоровое волнение. Никаких лишних нервов», — добавил Кацалапов.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в произвольном танце и принесли команде девять очков.

Российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали командного турнира в Пекине. Россияне опережают идущих на втором месте американцев на шесть очков. Таким образом, Камила Валиева представит произвольную программу уже в статусе олимпийской чемпионки.

Ранее Синицина призналась, что на Играх в Пекине очень не хватает зрителей на трибунах.