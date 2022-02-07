Фигуристка Синицина: на Играх в Пекине очень не хватает зрителей на трибунах

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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, поделилась эмоциями после выступления в произвольном танце в командном турнире на Олимпиаде.

«Мы чувствовали друг друга, вот и всё. Очень хочется, если честно, больше публики, атмосферы соревновательной. Очень не хватает зрителей, но, естественно, мы всё понимаем и чувствуем другую, моральную поддержку», — сказала Синицина «Матч ТВ».

Синицина и Кацалапов заняли второе место в произвольном танце и принесли команде девять очков.

Российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали командного турнира в Пекине. Россияне опережают идущих на втором месте американцев на шесть очков. Таким образом, Камила Валиева представит произвольную программу уже в статусе олимпийской чемпионки.

Ранее Кацалапов признался, что даже не осознал, что уже стал чемпионом Олимпиады.