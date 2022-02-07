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Кацалапов: я даже не осознал, что мы уже чемпионы Олимпиады

Кацалапов: я даже не осознал, что мы уже чемпионы Олимпиады
07.02.2022, 06:49 |

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, признался, что ещё не осознал завоевание золота командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Я пока даже не осознал всё происходящее, не осознал, что мы уже чемпионы. Нужно дать выступить Камиле Валиевой, поболеть за неё от всей души. И тогда будем радоваться тому, что мы победили», — сказал Кацалапов «Матч ТВ».

Российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали командного турнира в Пекине. Россияне опережают идущих на втором месте американцев на шесть очков. Таким образом, Камила Валиева представит произвольную программу уже в статусе олимпийской чемпионки.

Ранее сообщалось, что Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом ОИ в командном турнире.

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