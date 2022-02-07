Кацалапов: я даже не осознал, что мы уже чемпионы Олимпиады

«Я пока даже не осознал всё происходящее, не осознал, что мы уже чемпионы. Нужно дать выступить Камиле Валиевой, поболеть за неё от всей души. И тогда будем радоваться тому, что мы победили», — сказал Кацалапов «Матч ТВ».
Российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали командного турнира в Пекине. Россияне опережают идущих на втором месте американцев на шесть очков. Таким образом, Камила Валиева представит произвольную программу уже в статусе олимпийской чемпионки.
Ранее сообщалось, что Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом ОИ в командном турнире.