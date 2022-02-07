Кацалапов: я даже не осознал, что мы уже чемпионы Олимпиады

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, признался, что ещё не осознал завоевание золота командного турнира Олимпиады в Пекине.