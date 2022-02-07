Золотая развязка: российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

| Владимир Зайвый

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла олимпийский командный турнир. В последний день соревнований пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева стали лучшими в произвольной программе, хотя все они не избежали падений. Вторыми в своём сегменте были танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, для которого эта победа стала уже второй за карьеру.

Падение россиян и провал американцев

Когда участники командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине определялись с окончательным составом, сборная России смогла немало удивить. Все разговоры о том, как можно использовать замены перед произвольной программой, оказались пустой тратой времени. Было решено, что за золото должны и дальше бороться те, кто выступал в коротких программах.

Другие же команды активно пользовались своим правом подключать к соревнованиям новых фигуристов. Заключительный день открывали спортивные пары, и первыми на лёд вышли канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд. Замена после короткой программы позволила партнёру стать единственным трёхкратным участником командных турниров. После победы четыре года назад он завершил карьеру, но вместе с бывшей французской фигуристкой всё-таки вернулся на Олимпиаду в 37 лет.

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И не зря — в Пекине они выдали весьма симпатичный прокат, сумев наконец-то избежать крупных ошибок, сопровождавших их весь сезон. Правда, с оценкой 130,07 канадцы уже не могли надеяться на медали. А вот выступавшие следом японцы Рику Миура и Рюити Кихара своим почти чистым катанием неожиданно возродили интригу в борьбе за серебро. Они набрали 139,60 балла, и это был вполне приличный результат, на который другим парам стоило ориентироваться.

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер после феноменального короткого проката, в котором они заняли третье место, уже не были такими надёжными в произвольном. Проблемы партнёрши на прыжках и ошибка на приземлении с выброса не позволили паре из США обойти даже Джеймс и Рэдфорда. О борьбе с россиянами в общем зачёте можно было уже забыть.

Тем более что дальше выступали действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Свою произвольную программу под музыку Георгия Свиридова они катали в новых костюмах, и поначалу всё у них шло очень хорошо. Ученики Тамары Москвиной шли если не на мировой рекорд, то по крайней мере старались превзойти лучший результат их главных конкурентов на личное золото Суй Вэньцзин и Хань Цуна.

Но в самом конце проката всё рухнуло, причём буквально. После очень классной поддержки Галлямов не удержал партнёршу, и они оба упали на лёд. К счастью, обошлось не только без травм, но и без провала в результате. Пара набрала 145,20 балла — в этом сезоне никто, кроме российских пар, столько всё равно не набирал, в том числе Суй и Хань. Остались только вопросы к решению тренерского штаба выпускать чемпионов мира на лёд, так как такие ошибки на поддержках обычно случаются из-за простой усталости.

В китайской сборной дали отдых своим лидерам, и соревнования завершали Пэн Чэн и Цзинь Ян. На баллы россиян они не претендовали, но свою лепту в спор за серебро между Японией и США внесли. Хозяева Олимпиады выступили так, что оказались как раз между двумя парами. В общем зачёте японцы догнали американцев перед двумя заключительными видами, а россияне при этом оторвались от обеих команд на семь очков.

Досрочная победа со штрафным баллом

С таким преимуществом сборной России для досрочной победы оставалось набрать ещё всего лишь 14 очков. Сделать так, чтобы Камиле Валиевой было бы достаточно просто выйти на лёд и занять любое место, могли танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Им можно было стать хотя бы третьими в своём сегменте, чтобы всё самое сложное осталось позади.

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Конечно, уступать кому-либо действующие чемпионы мира не собирались, особенно после досадной ошибки в ритм-танце, поставившей под сомнение их готовность бороться с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном в последующие дни. Синициной и Кацалапову нужно было вернуться на лёд, чтобы доказать свою состоятельность.

Однако снова впечатление оказалось слегка смазанным. В художественном плане танец был безупречным — россияне получили две десятки за компоненты, а в итоге набрали 57,75 балла, подтвердив, что в этой категории уступают только Пападакис и Сизерону. К технической же стороне оставались вопросы. Кроме второго уровня на дорожке по центральной оси Синицина и Кацалапов ещё передержали поддержку, что карается штрафным баллом. В сумме они набрали 128,17 балла — результат отличный, но не для того, чтобы претендовать на победу даже в команднике.

Выиграли же американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, вышедшие на замену Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Они сделали всё от себя возможное, чтобы заново включиться в борьбу за серебро с Японией, чей танцевальный дуэт в итоге стал последним. Фигуристы из США выиграли у Синициной и Кацалапова 0,9 балла — если бы не тот штраф, то пары поменялись бы местами.

Первый четверной прыжок в истории

Для командного же результата это не имело никакого значения. Сборная России во второй раз в своей истории выиграла олимпийский командный турнир, а Кацалапов стал первым и единственным пока что двукратным чемпионом в этом виде. Не могла праздновать только Камила Валиева — чемпионке Европы ещё нужно было выступить со своим «Болеро» и дать лишний раз понять, что она приехала не за одним золотом.

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Дополнительное давление на россиянку могли оказать другие девушки, которые как по заказу показывали хоть и не самые сложные, но практически чистые прокаты. Особенно отличилась японка Каори Сакамото. Лучшая фигуристка сезона не из России заполнила своим катанием всю арену и набрала очень достойные 148,66 балла, которые, правда, всё равно не помогли её команде подняться выше третьего места.

Валиевой также выпала возможность стать первой в истории спортсменкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Этим шансом она сразу же воспользовалась, сделав четверной сальхов. А затем один за другим пошли тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной риттбергер.

Один сбой у ученицы Этери Тутберидзе всё-таки был. Во второй половине программы она сильно накренилась во время исполнения четверного тулупа и упала. Этот прыжок был особенно важным, потому что должен был стать частью дорогого каскада, дававшего возможность установить мировой рекорд. Валиевой пришлось на ходу переделывать программу, чтобы не остаться без других элементов.

После окончания проката Валиева была очень расстроена, но российская трибуна ликовала — в споре за первое золото фигуристов в Пекине была наконец-то поставлена точка. Заодно в общекомандном зачёте сборная России вышла на первое место, обойдя Норвегию и Швецию. Всего за три дня отечественные спортсмены одержали столько же побед, сколько за всю прошлую Олимпиаду в Пхёнчхане.