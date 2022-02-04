Эффект домино: как ошибка Кацалапова может повлиять на итоги командного турнира и личных состязаний танцоров на ОИ

| Елена Вайцеховская

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце олимпийского командного турнира. Из-за двух ошибок партнёра они немного уступили американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, благодаря чему сборная США возглавила общий зачёт после первого дня. Не самые серьёзные помарки чемпиона мира теперь могут повлиять на расклады не только этих соревнований, но и личных стартов.

Мы опасались неудачи в мужском турнире, а слабым звеном оказались танцы: в ритмическом танце действующие обладатели всех высших титулов Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили вперед Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, проиграв американцам чуть больше полутора баллов.

В подобных случаях обычно говорят, мол, хорошо, что ошибка случилась сейчас, а не в личном турнире. Отчасти это справедливо, но не в ситуации, когда любая мелочь способна лишить спортсменов золотых медалей, на которые более чем серьёзно в Пекине нацелены действующие чемпионы мира.

Ошибку Никиты Кацалапова в первом старте командного турнира действительно не следует относить к разряду критичных: в стартовом составе сборной России достаточно фигуристов, способных компенсировать даже более крупное отставание, нежели три очка, которые сложились в пользу американцев после того, как закончили соревноваться танцоры. К тому же с каждым может случиться въезд в чужой след — именно так сам Никита объяснил собственный сбой в дорожке шагов.

Звонок, тем не менее, был серьёзным. И что самое обидное — не внезапным. Ещё до того, как он сорвал сложный шаг в дорожке, Кацалапова заметно болтануло в твиззлах. Очень похожим образом этот элемент был исполнен фигуристом три недели назад на чемпионате Европы в Таллине в произвольном танце, но там судьи просто закрыли на это глаза, поставив российской паре четвёртый уровень сложности и высокие баллы за качество исполнения. А вот в Пекине уровень твиззлов был снижен до третьего, что само по себе нонсенс для пары, борющейся за место на пьедестале.

Ошибка в дорожке тоже была из разряда грубых: шаг, который не удалось исполнить фигуристу, был частью блока, то есть при желании арбитры могли оценить элемент гораздо более жёстко. Но тоже, получается, смягчили оценку. Возможно, сказался эффект неожиданности: мало кто предполагал до проката, что Синицина и Кацалапов вообще способны проиграть ритм-танец американцам.

Наверняка исключением не стали и судьи. Плюс магия имён и, соответственно, по умолчанию высокая вторая оценка. Плюс незримое присутствие за каждым из российских спортсменов могущественной фигуры первого вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) Александра Лакерника, имеющего колоссальный авторитет и влияние в судейском корпусе. Убери любую из составляющих — и российский дуэт вполне мог оказаться не вторым, а даже третьим, пропустив вперёд итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. И это совершенно не означало бы, что чемпионов мира засудили.

Теперь же Синициной и Кацалапову нужно срочно восстанавливать реноме. Танцы в этом плане наиболее коварный вид: достаточно бывает сущей мелочи, чтобы заставить судейскую панель задуматься, так ли неуязвим лидер. Да, Хаббелл и Донохью в пятницу сделали невозможное. Такое мнение высказала сразу после проката канадская журналистка Линн Рутерфорд, заметив, что на не столь давнем чемпионате США Мэди и Закари катались далеко не столь блестящим образом, но невероятно спрогрессировали в техническом качестве и презентации за последние три недели.

Просто за американским национальным первенством следили разве что самые большие поклонники танцевального ледового искусства: понятно же было, что на Играх в борьбу за золотые награды танцоры из США вряд ли вклинятся. А вот в Пекине картина начала меняться. Хаббелл и Донохью подняли планку личного рекорда, и это означало, что дуэт находится в прекрасной ментальной и физической форме.

Вот так, казалось бы, сущая ерунда — ошибка ценой в полтора балла — вызвала множество вопросов. Чего теперь ждать в танцевальной «личке», к которой одержавшие первую промежуточную победу вице-чемпионы США наверняка подойдут на большом эмоциональном подъёме? Не придётся ли констатировать, что, увлёкшись прогнозированием российско-французской олимпийской дуэли, мы недооценили реальную угрозу с американской стороны?

Впрочем, теперь и тренерскому штабу сборной США придётся поломать голову: не станет ли стратегической ошибкой тот факт, что в командном турнире Хаббелл и Донохью доверен лишь один старт? Ведь если верить словам, сказанным в пятницу трёхкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом, который принёс своей команде первые 10 очков, задача у звёздно-полосатых одна: бороться за командное золото.