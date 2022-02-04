Роднина: как США планируют выиграть командный турнир без двух видов

«Не понимаю, кто говорит, что США могут подсуживать. Это плохие эксперты. Понятия не имею, как США планируют выиграть командные соревнования без двух видов», — цитирует Роднину Sport24.
По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).
В первый соревновательный день российские фигуристы не смогли выиграть ни в одном из видов.
Ранее Кацалапов объявил, что Валиева выступит с короткой программой на командном турнире.