Роднина: как США планируют выиграть командный турнир без двух видов

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила возможность того, что сборная США выиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Не понимаю, кто говорит, что США могут подсуживать. Это плохие эксперты. Понятия не имею, как США планируют выиграть командные соревнования без двух видов», — цитирует Роднину Sport24.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).

В первый соревновательный день российские фигуристы не смогли выиграть ни в одном из видов.

Ранее Кацалапов объявил, что Валиева выступит с короткой программой на командном турнире.