Незаменимые: что нужно знать о составе сборной России на олимпийский командный турнир фигуристов

| Елена Вайцеховская

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной сборной на олимпийский командный турнир. В коротких программах на лёд в Пекине выйдут сильнейшие — Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Заменит ли их кто-нибудь в произвольных и от чего это будет зависеть — в материале RT.

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов: так будет выглядеть российская сборная на старте командного турнира. А значит, можно уже начинать прогнозировать ход событий и пробовать искать ответ на главный вопрос, который заботит сейчас всех болельщиков: сумеют ли наши фигуристы выиграть золото в первом из видов программы.

Когда в заветном списке оказываются все сильнейшие, это означает, что тренерский штаб намерен избежать какого бы то ни было риска. Наверное, можно в определённой степени считать ошибочным мнение, что выиграть золотую медаль в Пекине сборная России способна любым составом. И что сделать это, имея в команде нынешних лидеров, будет столь же просто, как на Играх-2014. Там, если помните, судьба главной награды решилась досрочно: Елена Ильиных и Никита Кацалапов могли вообще не выходить на лёд в заключительном виде программы.

В Пекине всё выглядит сложнее. В пользу безоговорочной российской победы в Сочи сильно сыграл тот факт, что командный турнир проводился впервые. Фавориты ещё не успели прочувствовать значимость соревнований и выставили не самые зубастые составы. Сейчас ценность медали ощутили все. Поэтому те же американцы, которые дважды (в Сочи и Пхёнчхане) становились только третьими, настроены биться насмерть.

В короткой программе командника за США выступят первые номера сборной. Россия в этом сравнении вроде бы выигрывает: превосходство Камилы Валиевой в одиночном катании и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым в парах не подвергается сомнению. Но точно так же не приходится сомневаться в том, что первенство в мужском турнире захватит Нэйтан Чен, а в танцах звёздно-полосатая дружина бросит все силы (и судейские в том числе) на то, чтобы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью составили жесточайшую конкуренцию чемпионам мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Если хотя бы гипотетически допустить, что российские танцоры могут оказаться вторыми, это сразу сильно усложняет задачу, поскольку Марка Кондратюка даже при безошибочном прокате могут убрать второй оценкой на дальние позиции, если столь же чисто откатаются более титулованные и опытные соперники.

Будут ли в федерации фигурного катания на коньках России делать замены перед произвольной программой?

Присутствие в стартовом списке Мишиной и Галлямова несколько уменьшает шансы на выступление в командном турнире Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Свою произвольную программу подопечные Максима Транькова и Этери Тутберидзе ещё ни разу не катали чисто, так что ставить их в состав — несколько более рискованная затея, нежели остановить выбор на Александре Бойковой и Дмитрии Козловском.

Парадокс, но равноценной замены у нас может не оказаться даже в женском одиночном катании: при таком количестве ультрасложных прыжков, какое исполняют в формате максимальной базовой сложности своих произвольных программ Александра Трусова и Анна Щербакова, у фигуриста обязательно должно быть право на ошибку. Но в Пекине вполне может оказаться, что этого самого права обе будут лишены. А наиболее стабильной из российской девичьей тройки выглядит Валиева.

Относительно равными можно было бы считать силы в танцах, но только при условии, что в Пекине присутствовали бы Александра Степанова и Иван Букин. У них прекрасный и очень конкурентный произвольный танец, и при определённом везении двукратные чемпионы России могли опередить любой из дуэтов, с которым пришлось бы соперничать. Но вмешалось крайне неблагоприятное стечение обстоятельств: фигуристы были вынуждены задержаться в Москве и, по имеющейся на сегодняшний день информации, на командный турнир прилететь уже не успевают.

В отсутствие Степановой и Букина производить замену в танцах не имеет никакого смысла. Поставить второй парой дебютантов команды Диану Дэвис и Глеба Смолкина можно было бы лишь в том случае, если в первые два дня командного турнира российские атлеты выиграют все прокаты, оторвутся от соперников на морскую милю и результат в произвольном танце перестанет иметь какое-либо значение. В точности так, как это случилось в Сочи.

Вот и выходит, что, имея право совершить две замены, российский штаб вполне может принять решение не делать перестановок в принципе. Для максимальной гарантии, так сказать.

Ну и нельзя не отметить, что ключевой фигурой всего турнира становится, несмотря на отсутствие опыта, Марк Кондратюк. Именно ему в пятницу предстоит открыть соревнования, именно на его плечах лежит задача создать хорошее настроение всем членам российской команды и именно ему важно допустить как можно меньше ошибок.