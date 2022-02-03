Тарасова одобрила выбор состава на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде

«У нас сильнейший состав. Тренерский штаб сделал правильный выбор. Хорошо, что все первые номера будут выступать. Тут никаких вопросов не может быть. Если постараемся, сможем победить», — цитирует Тарасову Sport24.
На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.
Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.
Ранее сообщалось, что заявку на командный турнир ОИ-2022 нельзя изменить в случае выявления коронавируса у фигуристов.