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Тарасова одобрила выбор состава на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде

Тарасова одобрила выбор состава на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде
03.02.2022, 13:03 |

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на состав сборной России на короткую программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Тарасова одобрила выбор состава на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде
  • Legion-Media

«У нас сильнейший состав. Тренерский штаб сделал правильный выбор. Хорошо, что все первые номера будут выступать. Тут никаких вопросов не может быть. Если постараемся, сможем победить», — цитирует Тарасову Sport24.

На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.

Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

Ранее сообщалось, что заявку на командный турнир ОИ-2022 нельзя изменить в случае выявления коронавируса у фигуристов.

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