Объявлен состав сборной России на короткую программу командного турнира ОИ

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Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Как сообщает «Матч ТВ», на командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.

При этом в произвольной программе ещё возможны замены.

Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

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