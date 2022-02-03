Объявлен состав сборной России на короткую программу командного турнира ОИ

Как сообщает «Матч ТВ», на командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.
При этом в произвольной программе ещё возможны замены.
Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
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