Загитова рассказала, как столкнулась с критикой после завоевания золота Пхёнчхана

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о критике в свой адрес после победы на Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«После своей победы я столкнулась с критикой. Но у меня настолько большая фан-база, что она своей поддержкой перевешивает любые неуместные слова в мой адрес. Конечно, порой было обидно от непонимания, почему и за что. Мне всё ещё интересно, почему льётся критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала», — цитирует Загитову «Чемпионат».

При этом она отметила, что люди не говорят о своём негативе в лицо, так как боятся. По её мнению, такие личности имеют определённые комплексы, но она не знает, что ими движет. Тем не менее фигуристка не может назвать себя беззащитной.

«Конечно, в силу своего воспитания и менталитета я не могу ответить кому-то, хотя иногда очень хочется. Я рассуждаю: вот сейчас скажу, а зачем мне это нужно? Получится, будто я оправдываюсь. Но я могу за себя постоять, так как всю жизнь в спорте. Без характера не получилось бы ничего», — добавила Загитова.

Загитова стала серебряной призёркой ОИ-2018 в составе сборной России в командных соревнованиях и завоевала индивидуальное золото в женском одиночном катании.

Ранее Загитова сравнила себя нынешнюю с собой после победы на ОИ-2018.